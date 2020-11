Oroscopo Paolo Fox oggi 24 Novembre 2020/ Toro, Gemelli, Capricorno e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Analizziamo l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 24 novembre 2020 trasmesso in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Ariete: Questa di martedì è una giornata interessante. La Luna nel segno è sempre un indizio di forza e questa energia dovrà essere convogliata verso un 2021 che sarà di recupero. I progetti d’amore e di lavoro che partono ora avranno un seguito: l’ultimo anno ha messo a soqquadro alcune vostre certezze ma ci sarà una forte ripresa. Toro: Sarà importante fare attenzione agli eccessi di gelosia, che può essere un limite ma anche un pregio di questo segno, se questa è segno di tenere alla persona vicina e non di volerla soffocare. Un pizzico di gelosia può starci anche bene, quando inizia a diventare troppa può diventare conflittuale. Ci sono situazioni di distanza in amore che vanno colmate, divergenze anche minime sulla gestione della casa e dei vari progetti che possono riguardare anche i figli.

Gemelli: Nella prima parte della giornata vi sentirete ancora un po’ fiacchi, chiamati a mettere a posto tante cose e tutte insieme. E’ vero che il prossimo sarà un anno di grande rilevanza per questo segno, ma è anche vero che i Gemelli avranno tante cose da mettere in chiaro, soprattutto in amore. Per questo segno il 2021 sarà l’anno dei grandi cambiamenti, quindi chi non ha più voglia di stare in un posto se ne andrà: anche la creatività avrà grandi sbocchi e sarà importante prepararsi sin da ora. Cancro: E’ rinfrancante già il pensiero che da metà dicembre Saturno non sarà più opposto. Se per troppo tempo si sono vissute difficoltà e ostacoli adesso tutto filerà liscio come l’olio, grazie alla liberazione dall’ansia: è il momento di sentirsi una persona nuova, vera, con più facoltà e volontà di azione. Importante però in amore non fidarsi del primo arrivato: se nelle ultime settimane ci sono stati dei problemi, adesso si può recuperare grazie a una Venere favorevole.

Oroscopo di Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone: Consigliata particolare prudenza in amore: tornare a casa e parlare dei propri problemi va bene ma limitare le proprie emozioni pensando solo alle questioni pratiche può essere un grave difetto, o almeno il partner potrebbe rilevarlo come tale. Chi ha iniziato una causa o una vertenza dovrebbe trovare un accordo al più presto perché il 2021 non porterà vantaggi da questo punto di vista, sarà dunque importante scrollarsi di dosso in fretta tutte le cose che non funzionano. Molto importante evitare discussioni. Vergine: secondo l’oroscopo Paolo Fox c’è un bel cielo per questo segno, nonostante le difficoltà per portare avanti tutti i progetti in ballo. Il segno della Vergine resta però forte ed ecco perché è difficile che qualcosa possa sfuggirgli. Giornata interessante ma sarà consigliabile non affaticarsi troppo e non strafare.

Bilancia: Nella seconda parte della giornata potrebbe palesarsi un disagio che passerà comunque molto presto, la Bilancia è tra i segni che da dicembre avrà un importante rilancio, in vista di un 2021 favorevole. E’ l’occasione giusta per ripartire da zero se certe cose non sono andate come previsto e fanno sentire agitati e nervosi: nel giro di un paio di mesi ci sarà la possibilità di risollevarsi. Una Bilancia che condivide emozioni negative e positive con il partner in amore è sempre più forte. Scorpione: C’è Venere nel segno quindi ci saranno incontri divertenti all’orizzonte: sensorialità ed emotività raddoppiano e questo rende anche più attraenti. Quelli che vogliono vivere un rapporto part-time non avranno problemi e coloro che hanno una storia d’amore che va avanti da tanto tempo potrebbero adesso trovare un po’ di serenità. Normale discutere ogni tanto per un segno un po’ bellicoso come lo Scorpione, che spesso però mette le mani avanti per non cadere e mostra un’aggressività verbale che serve solo a mascherare una grande volubilità e vulnerabilità.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Sagittario: Continuando l’analisi dell’oroscopo Paolo Fox si rileva come il segno è baciato da una buona Luna, dunque il momento è propizio per vivere qualche bella emozione. In crescita positiva, è il momento giusto per mettersi in gioco: gli accordi possono rivelarsi vantaggiosi e i contatti più fruttuosi, è un momento in cui tutto quello che si fa porterà vantaggi. Anche l’amore fra un paio di mesi vivrà una fase di risveglio e di ripartenza dopo un momento di stallo. Capricorno: Periodo super anche se le fatiche non mancano mai, il Capricorno non è mai favorito dalla buona sorte quando deve ottenere un risultato, spesso è chiamato a guadagnarselo lottando. Quando un segno è forte si fa notare in giro e in questo periodo si vedono tanti Capricorno in situazioni vincenti.

Acquario: Momento agitato, può capitare di sentirsi polemici ma non bisogna leggere questo atteggiamento come spia di una fase negativa. L’Acquario detesta avere le mani legate e se si sente inquieto è perché si sente limitato nelle proprie azioni, perché ha iniziato un percorso di lavoro pesante o perché tutto non funziona al massimo. L’importante sarà non riversare questa agitazione in amore. Pesci: Mattinata interessante, vivere un sentimento a tutto tondo è nella natura di questo segno che ora può contare su buone stelle e su Giove ancora attivo. Si può migliorare ancora un pochino? Sembrerebbe di sì, chi ha un grande amore lo confermerà, chi ha avuto una separazione se ne farà una ragione e andrà avanti, chi affronterà una nuova relazione non dovrà mollarla. E’ tempo di nuove emozioni.





