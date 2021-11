Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 novembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox vanno ad analizzare i segni di Aria con le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Acquario, Bilancia e Gemelli, ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 24 novembre 2021.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario evidenzia: parlate solo se ne vale davvero la pena, almeno fino al prossimo venerdì. Cercate attenzioni, con Giove nel segno potrebbe arrivare finalmente una svolta sopratutto in ambito sentimentale. In ambito lavorativo invece ci saranno ancora diverse questioni da dirimere, così come alcune questioni legali.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Il periodo è particolare, una sorta di dentro/fuori soprattutto in amore per chi ha vissuto di recente una crisi. Avete riscoperto un po’ di cinismo ma non perdete mai il buon umore. Siete semplicemente stufi dell’atteggiamento di alcune persone che sembrano sfruttarvi. Mantenete comunque la calma ed evitate inutili discussioni.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Per i Gemelli il sole opposto indica di riflettere maggiormente sulle scelte. La giornata è in bilico, attenzione agli amori trasgressivi per chi non ha una relazione stabile. Chi invece ha già un rapporto avviato attenzione a fugaci interessi che potrebbero mettere agitazione all’interno della coppia.

