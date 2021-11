Oroscopo Paolo Fox oggi 24 novembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, mercoledì 24 novembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone state finalmente trovando la giusta vitalità, grazie anche alla luna nel segno. Siete abituati a vincere le sfide che vi ponete, anche dal punto di vista professionale. Attenzione a qualche progetto che potrebbe essere bloccato per motivi economici. Il momento è propizio per chi vuole cimentarsi in una nuova attività e per chi cerca situazioni intriganti in amore.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. La forza è dalla vostra parte per liberarvi di un peso. Tutto però dipenderà sempre dalla vostra forza di volontà, sopratutto per innamorarvi seriamente di qualcuno. In ambito professionale sono previsti piccoli successi gratificanti.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. La voglia di riscatto arriverà, sopratutto in vista della prossima primavera. Avete tante cose da mettere in ordine e forse qualcuno dovrà cimentarsi in una nuova esperienza professionale. In amore evitate di dare troppe colpe al partner e di cedere alle provocazioni.

