Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 novembre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno

Anche oggi, giovedì 24 novembre 2022, è arrivato il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox per questa settimana di fine mese. Non tutti sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Per fortuna noi siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni di Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: la Luna di Ariete e Cancro

Caro Ariete. Ti capiterà, in certi momenti della giornata, di sentirti un po’ frastornato o a disagio, ma questo perché la tua vita sta cambiando e sta accadendo già da un po’. Tutto sommato questo è un elemento di forza, per quanto riguarda il futuro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox le stelle, dal 20 dicembre, vedono l’ingresso di Giove nel segno ed ecco perché raccomando un po’ di attenzione: vorrei quietare gli animi di tutti quegli Ariete che magari sono un po’ troppo volitivi. Con un cielo così convincente, chi vuole fare breccia nel cuore di una persona non dovrà attendere molto, per attendere ciò che desidera, ma è anche necessario chiudere situazioni che non vanno.

Queste stelle sono interessanti per il Cancro e coloro che non hanno più quarant’anni e che si sono ritrovati con tante cose da fare, ma con una minore energia a disposizione, adesso vogliono recuperare terreno. C’è una bella carica di forza e non dimenticare di recuperare l’amore: speriamo che queste ultime due settimane di novembre ti abbiano indicato, con forza, una nuova strada da seguire.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di Bilancia e Capricorno

Avere molti pianeti in aspetto di sestile è positivo per la Bilancia. I cuori solitari, con Mercurio e Venere favorevole, adesso possono veramente vivere un’emozione in più. Non dimenticare di relazionarti agli altri in maniera positiva. C’è qualche impiccio, nell’ambito del lavoro, che devi cercare di risolvere: no è colpa tua, ma potresti ritrovarti in mezzo a una discussione.

In questi giorni, la fatica non manca per il Capricorno. Tu stai lavorando a progetti che non decollano immediatamente, come se stessi preparando un trampolino di lancio che, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, nella primavera del prossimo anno, ti darà spazio e forza. Questo passaggio però, dal 2022 al 2023, è un po’ agitato, proprio perché devi capire cosa vuoi fare e come lo vuoi fare e se certe situazioni andranno avanti oppure no. Che tu ti senta attaccato è normale: oggi, con i social, i pettegolezzi sono facili, ma tu sai che sei una persona pulita e puoi non solo andare a testa alta ma che, anche se ci sono dei problemi, poi sai come superarli.

