Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 novembre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci

L’imperdibile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova anche oggi, giovedì 24 novembre 2022. L’esperto di astrologia ha svelato le sue previsioni e i suoi preziosi consigli sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni mobili, ovvero Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro? Andiamo subito a scoprilo.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 novembre 2022/ Toro, Leone, Scorpione e Acquario

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Vergine tra alti e bassi

Questa serie di opposizioni planetarie può far sentire stanco, preoccupato o circondato da precarietà chi è nato sotto il segno dei Gemelli. Ritrovarsi in ansia per una risposta e agitati, con un picco massimo fra il 24 e il 25, è normale. Il tono di questo cielo sarà migliore già dalla prossima settimana, però direi di evitare azzardi in situazioni troppo impegnative. È troppo chiederti di farti scivolare delle cose addosso? Ci sono delle diatribe e delle tensini che devono essere risolte e, soprattutto che ha una questione legale, vorrebbe che ci fosse un tempo più snello, per via di una soluzione che non arriva.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 novembre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno

Sono giornate un po’ spinose, forse noiose, per la Vergine. Non è più rimandabile un confronto. Tra oggi e domani, ti sentirai agitato. Attenzione ai rapporti con Gemelli, Pesci, segni che, come te, possono essere un po’ giù di corda. Potresti dover affrontare un problema fisico: forse non sei stato bene e devi recuperare. È probabile, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, che in queste ore tu debba sbrogliare diverse matasse.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di Sagittario e Pesci

Il Sagittario oggi ha cinque pianeti nel segno e quindi può dimostrare veramente quello che vale. È un cielo importante per parlare di cose che saranno utili anche nel 2023: penso ai liberi professionisti e a coloro che ora sono a capo di un qualcosa, mentre a settembre non erano a capo di nulla! Due mesi fa tanto Sagittario vagavano incerti e si chiedevano: “Funzionerà o no questo progetto?” Adesso invece avete tante certezze in più e tante ne arriveranno nel 2023. Spero anche d’amore! Questo poi dipende dalla vita personale.

Oroscopo domani 24 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e...

Non è il caso di sollevare un grande polverone, non è un periodo no per i Pesci. Questo è l’ultimo colpo di coda, perché, dal 6 dicembre, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, gradualmente le cose andranno meglio, ma se un progetto è nato male e ti trovi sempre a discutere, forse non è il caso di ritornare su tristi e vecchi trascorsi e anche le relazioni più forti, tra oggi e domani, potrebbero cadere in errore. Attenzione alle provocazioni che andranno comunque bloccate sul nascere. È tempo di pensare a un futuro diverso da quello che avevi programmato fino a qualche tempo fa, ma le modifiche che fai ora saranno provvidenziali. Nei rapporti in crisi, doppia prudenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA