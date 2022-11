Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 novembre 2022/ Toro, Leone, Scorpione e Acquario

È arrivato il tempo di immergersi in una nuova striscia di previsioni astologiche: non può dunque che tornare puntuale, anche oggi, giovedì 24 novembre 2022 l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto di astri, come di consueto, ha esposto i suoi consigli agli appassionati nel corso della rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Se ve le siete persi, siete sempre in tempo per recuperarle. Di seguito andremo a leggere quelle che riguardano Toro, Leone, Scorpione e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: il Giovedì di Toro e Leone

Per il Toro più ci avviciniamo alla fine del mese e maggiore sarà la capacità di dimenticare qualche tensione vissuta nelle prime due settimane di novembre, che per qualcuno saranno state anche tensioni risolvibili, ma per altri lo sono state meno: per esempio, per chi ha avuto problemi di lavoro. L’oroscopo di Paolo Fox ricorda che, da metà maggio 2023, Giove entrerà nel tuo segno, quindi bisogna prepararsi a soddisfazioni e a cambiamenti davvero importanti. Rami secchi vanno tagliati.

Superate le tensioni delle ultime due settimane, va meglio per il Leone, ma anche le coppie più forti, più rodate, potrebbero aver vissuti qualche incertezza. Il consiglio, a tutti quelli che possono farsi avanti, è di agire senza problemi, ricordando che proprio gli ultimi dieci giorni di questo mese saranno utili, così come gli inizi di dicembre. Il Leone ha una grande forza che si raddoppierà agli inizi del prossimo mese.

Oroscopo Paolo Fox: le sorti di Scorpione e Acquario

Le idee dello Scorpione non passano inosservate e le emozioni sono positive: più ci avviciniamo a dicembre e meglio sarà, perché dal 6 Venere tornerà favorevole. L’oroscopo di Paolo Fox si augura che già la prima parte di novembre abbia portato un sentimento, ma bisogna capire se questo sentimento è libero, perché spesso i cuori solitari e i separati si innamorano di persone impossibili, per vivere più l’idea di un amore che l’amore stesso. Attenzione a non affezionarti a qualcuno che è troppo lontano.

Caro Acquario. Ti puoi liberare di un fardello che, con ogni probabilità, ti sei caricato, e questo gruppo di pianeti in aspetto buono aiuta. Nelle prime due settimane di questo mese, qualche polemica potrebbe anche essere stata rilanciata o forse c’è stato un problema di lavoro: ora le cose cambiano e c’è una grande volontà di riuscita e di azione. Nei prossimi giorni avrai certamente qualcosa di più. Si raccomanda, in questo periodo, di non affaticarti troppo perché, dal punto di vista fisico, esci da una prima parte di novembre pesante.











