Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 24 ottobre 2019: Leone, Capricorno, Cancro, Bilancia

Oroscopo giovedì 24 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi sulle frequenze di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto il noto astrologo segno per segno grazie alla sua rubrica Latte e Stelle. L’Ariete è pronto in questi giorni a trovare la forza per recuperare un rapporto nonostante sia un po’ stanco rispetto al passato e con le forze che stanno per cedere. La Vergine è favorita dalla presenza della Luna nel segno che può portare a un recupero davvero molto interessante. Alcuni sono troppo impegnati sul lavoro e rischiano di ritrovarsi a dover affrontare delle difficoltà non facilissime da gestire. Il Leone ha una grande energia e può trasformare in positive le energie che in passato hanno creato un po’ di scompensi. Presto arriveranno delle risposte non di poco conto da parte degli altri. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox possiamo analizzare i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha sicuramente una buona dose di energia che sarà ancora molto più impetuosa a novembre. In questi giorni meglio fare progetti importanti per il prossimo mese. Per le relazioni non c’è ancora il cielo di fine ottobre. Però sarà possibile parlare di opportunità già dal 28. La Vergine ha la Luna nel segno e questo significa avere le idee chiare. Gli uomini sono impegnati nelle questioni di lavoro, non tutti sono in crisi però persino le coppie più forti da qualche tempo si vedono meno. Quando ci si vede si parla dei problemi. La Bilancia ha una Luna favorevole e questo è troppo importante. In questi giorni ci sarà bisogno di una pacca sulla spalla o di energia. Ora si sta vivendo una fase di trasformazione e questo provoca tensioni. Lo Scorpione deve parlare di lavoro, non si deve pensare al bicchiere che è solo mezzo vuoto. Se non c’è un grande amore forse non si hanno le idee chiare. Diverso il discorso di chi vuole fare troppo cose. Periodo per farsi valere.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo avanti con l’oroscopo di Paolo Fox che ci porta a studiare da vicino ora Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario è forte e avrà un novembre importante anche grazie a Venere nel segno. Indispensabile non solo verificare la tenuta di un amore ma vivere poi qualcosa di bello. Non c’è bisogno di essere sollecitati all’azione. Il Capricorno giovedì e venerdì ha giornate che aiutano a vivere opportunità. Questa situazione è molto creativa per recuperare un amore. L’Acquario vive queste giornate con una forte conflittualità. C’è chi dorme un po’ poco la notte. I Pesci se hanno tensioni in amore è normale che ora si paghino le conseguenze ma per i movimenti immobiliari sono momenti particolari. Se c’è una questione d’amore da chiarire meglio farlo ora piuttosto che aspettare a novembre. Chi è stato molto in famiglia cerca autonomia.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete in questi giorni ha necessità di recuperare un rapporto e c’è stanchezza che maturate nel weekend. Sabato e domenica c’è sempre da discutere. Il Toro giovedì e venerdì ha giornate di recupero anche se ottobre non è molto bello per i sentimenti, il partner è lontano e ci sono gelosie. Si è molto impetuosi nel rivelare i sentimenti. I Gemelli devono lottare con una svolta che ci sarà entro dicembre e quelli che hanno un lavoro sanno che devono fare scelte entro e non oltre dicembre. Si dovrebbe riposare ma per i nati sotto questo segno è molto difficile. Il Cancro se ha un’attività in proprio si deve rimboccare le maniche e risolvere dei problemi. Saturno non blocca ma porta lotte. Da un anno e più la vita è un po’ una lotta continua. Ogni tanto ci vuole qualche bacio in più e serenità anche in amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA