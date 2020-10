Oroscopo Paolo Fox oggi 24 Ottobre 2020/ Che giornata sarà? Ariete, Leone, Pesci

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve riepilogo delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di sabato 24 Ottobre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: Una Luna favorevole sembra regalare a questo fine settimana alcune interessanti opportunità. Le questioni che da tempo sembrano creare difficoltà sembrano potersi finalmente avvicinare ad una soluzione, anche se per riuscire ad ottenere qualcosa di più bisognerà attendere ancora un po’. Toro: La necessità di chiarire alcune cose che sembrano rimaste in sospeso si fa sentire, e qualcuno potrebbe soffrire un po’ questa agitazione, lasciandosi sopraffare dalla fatica e dalla malinconia. Attenzione a non lasciarsi trascinare all’interno di conflitti che non hanno ragion d’essere. Gemelli: Durante questo fine settimana si potrà godere di una situazione astrologica particolarmente favorevole che invita a mettersi in gioco: i progetti che stanno per partire potranno contare su delle ottime possibilità. Con l’arrivo del 2021 si potrà finalmente recuperare anche sul piano emotivo, anche se già ora si potrebbe apprezzare un parziale miglioramento. Cancro: Con l’avvicinarsi di Novembre inizia a farsi sentire la necessità di comprendere quali relazioni meritino di essere portate avanti. I sentimenti ultimamente sembrano incontrare qualche difficoltà, e durante la giornata di oggi si potrebbe soffrire particolarmente la stanchezza dovuta a questa condizione.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: Questo fine settimana sembra portare un po’ di nervosismo, dovuto ad alcune questioni che non sembrano essere andate come previsto. La rabbia di queste ore potrebbe in parte compromettere l’andamento di alcuni rapporti familiari, per cui sarebbe bene cercare di prestare attenzione alle proprie affermazioni. Vergine: Questi sembrano essere mesi di grande fermento, in cui si possono gettare le basi per tutti quei progetti che si andranno a sviluppare nel corso del prossimo anno. Giove, Venere e Saturno favorevoli sembrano proteggere queste giornate, nonostante resti qualche piccolo dettaglio da rivedere. Bilancia: Mentre sul lavoro potrebbero esserci ancora alcune piccole difficoltà dovute ad una situazione che si sta pian piano ridisegnando, la fine di questo mese sembra restituire una grande voglia di amare. In queste giornate, grazie alla Luna in aspetto favorevole e a una Venere molto positiva, sarà possibile riscoprire i sentimenti. Scorpione: La stanchezza dovuta ad una settimana molto intensa sembra invitare a trascorrere questo fine settimana all’insegna della rilassatezza. Sarebbe bene evitare che alcuni pensieri possano compromettere questa serenità.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: Con l’arrivo di Novembre sarà necessario riuscire a chiarire il ruolo di alcune relazioni, definendo in maniera esplicita cosa si desidera. Capricorno: Nonostante queste giornate sembrano godere di una maggior tranquillità rispetto all’ultimo periodo, sembra perdurare qualche piccola preoccupazione legata all’aspetto economico. Piccoli cambiamenti lavorativi potrebbero aver influito su alcune entrate, costringendo ad una maggiore attenzione per quanto riguarda le spese. Acquario: Con l’avvicinarsi del mese di Novembre sembra finalmente possibile riuscire ad ottenere qualcosa in più. Già dalla prossima settimana, grazie ad una Venere favorevole, la situazione potrà sbloccarsi favorevolmente verso quelle questioni rimaste in sospeso. Pesci: Molte relazioni sembrano essere in una fase di revisione, e questo week end potrebbe aiutare a fare chiarezza. Con la fine di Ottobre potrebbero trovare una conclusione tutte quelle relazioni che non meritano di essere portate avanti.



