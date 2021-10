Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 ottobre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 24 ottobre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: sei effervescente naturale e la cosa bella di questo segno è che riesce a trasferire questa capacità di azione ed entusiasmo anche agli altri. Il lavoro dipendente riserva qualche soddisfazione in meno, però i cambiamenti sono sempre importanti. L’auspicio è che la maggioranza degli Acquario, rispetto all’inizio dell’anno, per destino o per scelta, abbia cambiato strada. Il 2022 sarà un anno di riflessione, di grande importanza. Vince chi cambia, come dico spesso, ma anche chi si mette in gioco con autoironia. Giornata buona per relazionarsi agli altri.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Vivi una buona giornata e in questa domenica sarà più facile chiarire un sentimento. Tutti i Bilancia che non sono convinti di un amore o che magari per colpa di una crisi, di uno scandalo, di un problema hanno visto colpito il proprio sentimento, di chiarire tutto subito, perché poi da novembre certe situazioni non saranno più così facili da affrontare. In realtà, per parlare anche di altre cose, molti hanno dovuto affrontare delle spese, per un commercialista o un avvocato: devi mettere in chiaro alcune questioni. Giove ti aiuta e quindi nella maggioranza dei casi ci sarà una buona soddisfazione finale. Giornata nel complesso attiva.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Attenzione alle parole. Siete anche molto simpatici, tanto che tra i protagonisti della televisione e della radio spesso ci sono dei Gemelli, perché hanno delle capacità logiche e dialettiche eccezionali. A volte però, per amor di una battuta, rischi di offendere qualcuno ed è una cosa che bisogna evitare ora che Venere è in opposizione. Se c’è un ex che non ha condiviso una tua scelta, potresti ancora sentirlo: prudenza e pazienza.



