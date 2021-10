Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, domenica 24 ottobre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Non devi dimenticare che sei un segno affascinante. I Leone hanno spesso delle capacità fisiche eccellenti, ma anche quando non si ritengono particolarmente belli sanno di poter contare su un bel carattere. Insomma, quando vuoi coinvolgere una persona, ci riesci. Adesso con Luna e Venere favorevoli, c’è veramente qualcosa di più. Sprint e chiarimenti. Non sarà facile sfuggire all’amore, solo le piccole provocazioni andranno evitate con Scorpione e Toro”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Avrai una Luna opposta e quindi come ieri senti che qualcosa non va: o ti trovi con la persona sbagliata accanto oppure vorresti andare altrove, oppure ancora sei lontano da chi ami. Insomma, c’è una sorta di dissonanza fra quello che desideri e quello che vivi. In un grande momento di rinnovamento e azione bisogna cercare anche di ritrovare un po’ di serenità interiore: cerca di approfittare di questa domenica per capire cosa c’è che non va.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Sei un combattente, in questo fine settimana dovresti combattere per amore, per il riscatto di un sentimento. Se lavori anche la domenica e magari non riesci a ottenere quello che desideri, ricorda che una persona cara, un amico potrebbe fare qualcosa per te. Hai bisogno di riferimenti nuovi, sei molto agitato: gli Ariete in generale stanno portando avanti delle battaglie. In casi eccezionali addirittura anche con l’aiuto di un avvocato: per esempio, i lavoratori autonomi ma anche i dipendenti, sono in contrasto per alcune questioni nate di recente e vogliono in qualche modo vincere una sfida.

