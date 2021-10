Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo esclusivamente dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 24 ottobre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Sei molto orgoglioso e piuttosto che chiedere scusa a volte preferisci divagare. Ogni tanto però è giusto anche non irrigidirsi e non basarsi su idee e preconcetti, soprattutto quando si incontrano persone nuove. L’elasticità è la migliore qualità in questo periodo, che per qualcuno sarà sorprendente. Emozioni in più da novembre”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro sta vivendo una fase di grande agitazione. Abbiamo visto che tra lunedì e mercoledì c’è stato un calo fisico e la distrazione potrebbe provocare qualche malanno inaspettato. Adesso piano piano si recupera. Certo è che novembre e dicembre saranno mesi particolari per le relazioni, quindi se c’è una storia che non va bisognerebbe ascoltare la voce del cielo e parlare subito, confrontarsi! Tu che ami la sincerità e la verità, saprai apprezzare questo Cielo instabile e folle che mostra anche i castelli di bugie che qualcuno ti ha raccontato, o magari semplicemente rivela qualche distrazione.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “In guardia! In guardia dalle tensioni, cerca di non affliggerti per nulla, di non arrabbiarti, pensando magari a situazioni o persone legate al passato. La cosa importante è andare avanti, sempre e comunque. È vero, sei una persona molto profonda, quando subisci una frustrazione o una separazione non è che in quattro e quattr’otto superi il problema, però è anche un peccato bloccarsi. I problemi che riguardano spartizioni ed eredità andranno affrontati e poi ricordiamo che qualche coppia, anche felice, in questo momento è un po’ preoccupata per i figli, per le spese che sono maturate di recente. Le giovani coppie che da tempo aspettano una soluzione abitativa, possono ricominciare a sperare ed entro febbraio del prossimo anno ci saranno delle novità Venere oltretutto da novembre inizierà un transito importante. Oggi però calma e sangue freddo, perché sì queste sono belle prospettive, ma quando ti senti un po’ sottotono o indispettito, rischi di dire o fare delle cose in maniera avventata e quindi alla fine controproducenti per quanto riguarda la tua serenità interiore. Domani recupero”.



