Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 ottobre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questa domenica non può prendere il via senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 24 ottobre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: è possibile che già da sabato tu sia un po’ agitato e più volte ho spiegato che non ami le strategie, i giochi di ruolo, soprattutto se volti contro di te ed ecco che, in questo periodo, devi scoprire chi da una parte ti sorride e dall’altra invece fa di tutto per metterti in un angolo. Consiglio in questa domenica di rilassarti e di non pensare solo alle cose che non vanno, altrimenti ansia e nervosismo potrebbero arrivare al massimo.

Invece, per il Capricorno, rammentando sempre che Venere inizierà un transito bellissimo e importantissimo dal prossimo mese, nell’ambito del lavoro ora si potrà ottenere qualcosa in più, magari non proprio come desiderato, però qualche sblocco c’è stato: un contratto, magari part time, è stato firmato.Secondo l’oroscopo Paolo Fox migliorano anche i rapporti con i parenti, della famiglia che forse hanno procurato anche qualche preoccupazione. La grande pressione delle stelle è concentrata sul tuo segno per i prossimi mesi e quindi anche chi vuole avere un riconoscimento, avrà prontezza di riflessi e potrà ottenere qualcosa in più.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro, che deve combattere con alcune questioni di soldi, ma questa non è storia nuova. Questi Giove e Saturno in aspetto critico dicono che c’è qualcosa che non va. Quando non senti di avere il terreno solido sotto i piedi, cerchi anche di prendertela con gli altri, ma in questa domenica dovresti cercare di sentirti più sereno, tranquillo e prediligere il relax. La cosa che consiglio ai Toro è di chiarire cosa non va in amore, perché da novembre Venere deve avere campo libero e agire senza blocchi.



