Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 ottobre 2022/ Ariete, Pesci, Vergine e Bilancia

È arrivato il tempo di dare il benvenuto ad una nuova settimana di previsioni astologiche: non può che tornare puntuale, anche oggi, lunedì 24 ottobre 2022 l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Paolo Fox di astri, come di consueto, ha esposto le sue previsioni astologiche agli appassionati nel corso della rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Se ve le siete persi, siete sempre in tempo per recuperarle.

In questo approfondimento andremo a scoprire l’oroscopo e le previsioni degli astri di Paolo Fox per i nati sotto i segni di Ariete, Pesci, Vergine e Bilancia.

Oroscopo Ariete: previsioni oroscopo Paolo Fox di oggi lunedi 24 Ottobre

Oroscopo Ariete 24 ottobre 2022: in amore vince chi fugge

Per l’Ariete c’è da dire che ottobre è stato un mese un po’ pesante, quasi sempre nei fine settimana! Chissà cosa è capitato fra sabato e domenica, l’8 e il 9, il 15 e il 16 e anche all’inizio del mese, il 2 e il 3: adesso andiamo verso un po’ più di tranquillità. C’è da dire che alcune sfide sono appena iniziate: forse ti proponi, in futuro, di fare e completare progetti ancora più importanti. C’è chi addirittura si è ritrovato nel mezzo di una polemica e ora deve uscirne. È vero che in amore vince chi fugge, ma in questi giorni il consiglio è di essere un po’ più accomodante.

Oroscopo Pesci: previsioni oroscopo Paolo Fox di oggi lunedi 24 Ottobre

Oroscopo Pesci 24 ottobre 2022: risveglio emotivo

Caro Pesci il fatto che tu stia sentendo una sorta di risveglio emotivo è importantissimo: decisioni di lavoro, personali o d’amore risulteranno più facili. L’oroscopo di Paolo Fox l’aveva detto a settembre! Forse hai perso un riferimento, ma potrai ritrovarlo dentro di te: a volte ci appoggiamo troppo alle persone e non consideriamo il fatto che siamo anche noi a dover dare certezze agli altri. In amore, le coppie che hanno buone fondamenta potranno recuperare e chi ha chiuso una storia, ora è meno reticente nei confronti delle proposte di chi si avvicina. Insomma, un oroscopo di recupero che invita anche a ritrovare stabilità. Periodo creativo per chi si occupa di arte e per chi ha bisogno di ingegno per riuscire a realizzare i propri progetti.

Previsioni Oroscopo Paolo Fox segni zodiacali Vergine e Bilancia

Oroscopo Vergine del 24 Ottobre

Le tensioni degli ultimi giorni da parte della Vergine devono essere superate: adesso Venere è favorevole, il Sole è amico e c’è una maggiore capacità di concentrazione. Una piccola idea che era stata messa da parte sarà recuperata e, se avevi deciso di chiudere con un gruppo o delle persone, forse ci ripenserai: diciamo che scenderai a più miti consigli. Novità in arrivo secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Le previsioni di Paolo Fox per Bilancia di oggi

Per la Bilancia settimana che permette di recuperare. Abbiamo una forte concentrazione di pianeti, nel tuo cielo, che riguardano le finanze: bisogna stringere la cinta oppure semplicemente prendere delle precauzioni, per evitare disagi, anche coloro che sono abbienti. Ultimamente maggiori spese ce ne sono state per i figli, se sono presenti nella tua vita, o per delle discussioni inerenti alla famiglia. Giove in aspetto critico chiede di saldare conti, ma soprattutto di evitare dispute con ex soci o ex amori.

