Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 ottobre 2022/ Gemelli, Capricorno, Sagittario e Cancro

Una nuova settimana, l’ultima di questo mese, è entrata nel vivo oggi, lunedì 24 ottobre 2022: è per questo motivo che è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa rubrica siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto il segno di Gemelli, Capricorno, Sagittario e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Gemelli e Capricorno

Oroscopo Gemelli lunedì 24 ottobre 2022

Una settimana poco stimolante per i Gemelli. L’oroscopo di Paolo Fox non ti ha mai dato un posto rilevante in classifica, non perché ci siano pianeti contrari, ma perché sembra che non ci siano stelle stuzzicanti. Innanzitutto, le prime due settimane di ottobre ti hanno visto al centro di molte battaglie e quindi adesso ti devi riposare. Il successo c’è, perché Giove è amico, però in questo momento manca forse qualche stimolo in più o un’emozione che dovresti ricercare, per esempio in amore.

Oroscopo Capricorno lunedì 24 ottobre 2022

Settimana importante per il Capricorno! Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi presenterai un grande progetto. Questa data del 24 la sto segnalando dal mese scorso, quindi i Capricorno che hanno delle responsabilità parleranno oppure quelli che hanno molti nemici, piano piano, li metteranno in un angolo. La Luna è ancora contraria, però posso dire che il futuro è molto importante e che, entro mercoledì, avremo ancora di più. Chi ha dimenticato un amore, non per disinteresse o per assenza di sentimento ma per mancanza di tempo, dovrà recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario e Cancro

Oroscopo Sagittario lunedì 24 ottobre 2022

Caro Sagittario. Gli amori che nascono ora sono importanti e, in generale, tutte le sensazioni che portano verso il nuovo sono da seguire. Lo dico a chi si è annoiato: queste giornate parlano di entusiasmi, di creatività! È probabile che ci sia ancora qualche tensione, con Marte opposto, ma sono tensioni positive che permettono di liberarti da questioni che non hanno più ragione di esistere nella tua vita.

Oroscopo Cancro lunedì 24 ottobre 2022

Questa è una settimana interessante per il Cancro: la prima di recupero, ma ne avremo altre! Andremo avanti verso un 2023 che funziona. Sono particolarmente contento per tutti i nati Cancro che stanno cercando delle soluzioni: chi è stato male può recuperare e chi ha avuto un problema potrà risolverlo. Certo, c’è questa Luna contraria e quindi le tensioni resistono ma, tra martedì e giovedì, si segnala un recupero e un piccolo successo. Se qualcosa non va, puoi chiudere e fare altro.

