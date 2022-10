Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 ottobre 2022/ Toro, Acquario, Leone e Scorpione

L’imperdibile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova anche in questo punto di inizio dell’ultima settimana del mese: l’esperto di astri, oggi, lunedì 24 ottobre 2022, ha svelato le sue previsioni e i suoi preziosi consigli sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Toro, Acquario, Leone e Scorpione. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro? Andiamo a scoprilo.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Toro e Acquario

Oroscopo Toro

Caro Toro. Sai che questa fine di ottobre è un po’ agitata: ognuno ha il proprio cielo ovviamente, ma chi ha dei contenziosi aperti, sul lavoro o con un ex, si ritroverà a discutere. Fino alla metà di novembre l’oroscopo di Paolo Fox consiglia prudenza e, se veramente ci sono preoccupazioni importanti, l’aiuto di un esperto potrebbe essere utile: chissà quanti Toro si rivolgeranno a un avvocato, a un notaio o a un professionista per risolvere un problema personale. Nulla di grave! Perché ci avviciniamo a un 2023 che addirittura vedrà Giove transitare nel segno, però evidentemente ci sono alcuni sospesi da mettere in chiaro e molte tensioni si riveleranno da adesso fino a metà novembre.

Oroscopo Acquario

Per l’Acquario ci sono polemiche e tensioni e a volte viene voglia di buttare tutto all’aria. Il fatto che tra martedì e mercoledì ci sia una forte concentrazione di pianeti aumenta questo senso di ribellione che devi cercare di indirizzare al meglio, altrimenti rischi di bloccare delle situazioni importanti o di prendertela con chi non ne può nulla. Attenzione anche alle distrazioni. Insomma, l’Acquario è un po’ ribelle questa settimana.

Oroscopo Paolo Fox, il lunedì di Leone e Scorpione

Oroscopo Leone

Questa settimana per il Leone comporta una profonda riflessione su quello che dovrai fare. Raccomando molta prudenza nelle relazioni d’amore, perché di recente ci sono stati dei problemi oppure i Leone che sono rimasti in silenzio per troppo tempo parleranno: se pensi che qualcuno non faccia il proprio dovere, coniugale o meno, evidentemente ti farai sentire. Non promettere cose che non puoi mantenere.

Oroscopo Scorpione

Sono stelle a favore dello Scorpione e la seconda parte di questo mese di ottobre secondo l’oroscopo di Paolo Fox si sta rivelando importante! Chi ha un progetto lo espone, chi ha un esame da affrontare lo supera. La preparazione non manca e molti hanno proprio pubblicato qualcosa di importante. Naturalmente per gli artisti si potrebbe trattare di un libro, di un film o di qualcosa di bello, mentre le persone “normali” possono esporre il proprio desiderio di amare: via libera alle proposte! Avremo addirittura, fra martedì e mercoledì, una forte concentrazione di pianeti nel segno.

