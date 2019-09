OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 24 settembre 2019: Scorpione, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo oggi martedì 24 settembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ancora una volta anche oggi, martedì 24 settembre 2019 ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto ancora una volta la sua solita rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete è in crescita e sta vivendo un momento molto interessante. La Luna regala la possibilità di prendere delle scelte importanti. Il Toro è pronto a dare una importanza rilevante ai sentimenti anche perché vive di passione. I Gemelli invece si trovano a dover dare fiducia alla gente, anche se non sempre si sente la forza per farlo. Il Cancro sta vivendo un problema sentimentale e ha bisogno di grande fiducia, staremo a vedere cosa accadrà in futuro. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox parte dai segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario non deve preoccuparsi se ha perso qualcosa perché tornerà proprio nelle vostre mani. Il Capricorno ha l’amore un po’ offuscato, due sono le ipotesi, o un amore ora è lontano o avete talmente tante cose da fare che non riuscite a dare i resti. Inoltre se una storia è andata in crisi agli inizi di maggio dovete riparare. Molti di voi devono stare attenti al lavoro. Tra oggi e venerdì successo personale. L’Acquario è pronto a criticare il mondo ma anche a rilanciarsi, si è capaci poi di essere generosi ma si è reduci da un periodo estivo pesante. La salute e la forma fisica vanno curate. Non bisogna essere di gomma anche se si pensa di essere più giovani. Attenzione in amore. I Pesci devono cercare di ritrovare la comunicazione in coppia. Se si ama anche una persona servono sicurezze. C’è bisogno di riferimenti ma nel tempo le relazioni con i razionali risentono. Alla fine ci si stanca. La creatività non manca, si deve volare in alto con la fantasia. Caviglie e piedi sono i punti deboli.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e soffermiamoci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per l‘oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete in questa giornata si trova meglio, tuttavia i pianeti opposti continuano a dare fastidio. Il Toro dà molta importanza ai sentimenti perché si vive di passione. Si vogliono avere molte certezze, la vita sentimentale è quella che ora interessa. I Gemelli devono dare fiducia alle persone, negli ultimi tempi si è stati vittime di tradimenti e nel lavoro forse ci sono stati scontri con un capo. Ora ci si deve aspettare, Giove è opposto e termina il suo assedio solo a dicembre. Tuttavia in questo momento si può notare come le cose stiano cambiando. Il Cancro già a partire da metà settembre ha attraversato un problema a livello sentimentale. Quelle che sono in risalto ora sono le relazioni sentimentali che in questo momento faticano a funzionare. Oggi a distanza di una settimana dalla fine del mese ci si trova a cogliere con fatica tutto quello che è accaduto.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha due giornate belle martedì e mercoledì, si è pieni di iniziative. Mercurio e Venere sono favorevoli, si è molto generosi e quando si sente che si viene amati si raddoppiano la capacità di amare. In ogni caso è vero anche il contrario. Si vuole essere accettati. Se c’è qualcuno che dà filo da torcere in ogni caso è possibile avere la meglio. La Vergine tra martedì e venerdì è in grado di risolvere un problema. Saturno e Urano sono favorevoli e l’anno prossimo ai due pianeti si unisce anche Giove. Ci si deve lanciare e dare da fare. Si è una persona ferrea e programmata. Ora però è tempo di una riflessione profonda. Si sa bene cosa è meglio abbandonare e cosa invece è meglio fare. La Bilancia ha relazioni importanti da vivere. Lo Scorpione è in confusione. Non si torna al periodo più pesante però si deve a ogni modo fermarsi e ricordate che ottobre sarà un mese migliore. Non dovete affrettarvi. Se si è chiusa una porta non temete perché qualcosa torna a favore anche se ci vuole accondiscendenza.



