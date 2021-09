Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 24 settembre 2021.

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per l’Ariete in questo fine settimana in questi giorni le spese potrebbero essere troppe, occhio al denaro e alla sua gestione. Con l’arrivo di Giove nel segno per il prossimo anno è previsto un ottimo periodo di recupero, in particolare a partire da maggio. In amore a volte è meglio fare buon viso a cattivo gioco per evitare inutili contrasti.



Per il Toro: secondo l’Oroscopo Paolo Fox per questo fine settimana potrebbero tornare emozioni perdute, l’importante è procedere con prudenza sopratutto per chi vive una crisi amorosa. Il passaggio di Venere in opposizione vi sta mettendo a dura prova, difficilmente riuscite ad evitare i momenti di nervosismo. Alcuni progetti e la situazione familiare potrebbero risentire del vostro umore.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: il weekend promette il ritorno della giusta forza ed energia. Situazioni nuove e che stimolano la vostra curiosità renderanno il periodo particolarmente interessante. Il periodo è propizio per il rinnovamento e le piccole rivoluzioni. Siete sempre alla ricerca di nuove sensazioni, l’apatia è sintomo di malessere per voi Gemelli.

