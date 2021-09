Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 24 settembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Per il Capricorno i prossimi giorni potrebbero essere importanti per le nuove passioni, la posizione non proprio ottimale di Venere e del Sole indicano prudenza. Alcune persone sembrano volervi sfruttare, guardatevi bene da chi vi circonda. Il periodo comunque sarà in ripresa se riuscirete a superare alcune condizioni scomode.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: qualche acciacco fisico potrebbe rallentare ogni vostro obiettivo. Questa situazione potrebbe essere causata da un periodo dove spesso agite secondo il volere degli altri e non il vostro. Anche l’aspetto economico e monetario potrebbe risentire dello stress che vi caratterizza, occhio anche alla sfera sentimentale.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: il fine settimana sarà un po’ altalenante, i prossimi due giorni risulteranno positivi a differenza di una domenica maggiormente sottotono. Il consiglio principale è quello di abbandonare i pensieri che riguardano il passato. L’amore in questa fase della vostra vita è fondamentale, in particolare per chi ha vissuto una forte crisi fra luglio e agosto. Dedicatevi al relax sfruttando le stelle positive di oggi e domani.

