Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 24 settembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro la posizione positiva di Venere garantisce ottime notizie in ambito sentimentale, diversa invece la situazione in ambito lavorativo. Qualche progetto si è arenato oppure ha subito un rallentamento, cercate di gestire al meglio l’ansia che vi provoca affrontare nuove prove.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Un monito per i nati sotto il segno del Leone: per questo venerdì cercate di arrabbiarvi il meno possibile. Avere sempre il controllo è una vostra prerogativa, a volte però bisogna liberarsi di un po’ di agitazione, sopratutto visti gli ultimi mesi particolarmente pesanti. Dal punto di vista economico non ci saranno grandi risvolti, ma nuove soddisfazioni lavorative sono in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox previsioni 23-24 settembre 2021/ Gemelli in recupero, Bilancia...

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea come la domenica potrebbe riservarvi alcune polemiche, cercate di dedicarvi al dialogo il prima possibile. La posizione positiva di Venere garantisce il ritorno di grandi emozioni e di esperienze passionali. I Vergine sono spesso molto razionali, ma quando c’è l’istinto bisogna lasciarsi andare.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 settembre 2021/ Giornata per Capricorno, Acquario, Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA