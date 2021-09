Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 24 settembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox la posizione positiva di Giove e Saturno è da sfruttare, non arenatevi proprio ora. Affidatevi alla consapevolezza di scelte che avete preso, grazie anche al supporto di Mercurio che porterà ottime notizie in ambito lavorativo, attese da diverso tempo considerando i progetti che tenete in sospeso e che è arrivato il momento di concretizzare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Scorpione: in questi giorni sarà giusto ritrovare la bellezza dell’amore. Alcune discussioni potrebbero portarvi ad un eccessivo nervosismo, cercate di avere un maggiore controllo. In amore chi è reduce da una storia finita male potrebbe isolarsi troppo, ma il momento è invece propizio proprio per i single.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: per questo venerdì cercate di evitare qualsiasi discussione. In particolare attenzione alla giornata di domenica, potreste non essere dell’umore giusto per affrontare alcune richieste di chi vista intorno. A volte mettere a dura prova la vostra tolleranza oltre i limiti può generare grande nervosismo.



Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox previsioni 23-24 settembre 2021/ Gemelli in recupero, Bilancia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA