Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 settembre 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: previsioni

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a sabato 24 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ariete, Toro e Gemelli.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il sabato dell’Ariete

Ariete: Venerdì è stata una giornata così così, ma sembra che oggi abbiate delle capacità maggiori per resistere anche alla tentazione di mandare tutti a quel paese, perché poi quando volete fare una cosa, vi infervorate e chi è contro di voi non lo sopportate. In questo fine settimana, attenzione se avete a che fare con delle persone dall’ego spropositato: siccome anche voi avete una bella dose di personalità e temperamento, dovete evitare contraccolpi.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox, Toro: Questo fine settimana permette di essere più forti, di avvantaggiarsi. I chiarimenti in amore non servono, a meno che non ci sia da parte di uno dei due una grande voglia di ricominciare: le coppie che sono andate un po’ giù e che vogliono ritrovare la voglia di stare insieme avranno molto, chi invece non fa nulla, in una coppia che non funziona, potrebbe andar a fondo. È il momento buono per misurare le proprie capacità, anche nel lavoro, soprattutto dalla settimana prossima.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli: Un po’ di stanchezza fisica c’è, ma questo fine settimana permette di concludere un buon accordo. Proprio oggi abbiamo una bella emozione in corso e spero che le relazioni d’amore tornino protagoniste, visto che da giovedì 29 avremo finalmente Venere dalla vostra parte. Ciò che concerne i rapporti sentimentali sarà rinvigorito, Marte procura a volte una marcia in più per rendere molto interessanti i rapporti. Le relazioni sono un punto di riferimento anche nel lavoro.

