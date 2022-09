Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 settembre 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: il sabato

Arriva il giovedì e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a sabato 24 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricorno

Capricorno: Questo è un fine settimana importante, ma vi trovo un po’ sbandati, stanchi e nervosi. Forse siete in attesa di un risultato? L’agitazione c’è perché tutto quello che nasce adesso è molto importante, perché il 2023 sarò un anno di grandi vittorie. Proprio da questo settembre fino ad aprile, dovrete lavorare sodo per ottenere quello che desiderate e lottare per mantenere quello che state cercando di ottenere: è come se, in qualche modo, ci fossero dei nemici e delle persone che cercano di farvi cadere. Fatevi meno domande e lasciate che gli eventi facciano il loro corso. Amore da rivedere e forse, in questi giorni, c’è poco tempo per sé stessi e per gli altri.

Cosa devono attendersi Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Acquario: Questo fine settimana promette bene, anzi invita ad adeguarsi e ad essere meno critici, soprattutto in amore: i vantaggi non mancheranno. Anche per questo segno, da giovedì, Venere inizia un transito molto forte. Quindi le coppie forti potrebbero diventare ancora più interessate ad una vita insieme e se si presentano situazioni difficili sarà più facile sanarle: l’Acquario prevarrà su tutto. Buone le idee in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox, Pesci: È come se in questi giorni attorno a te ci fosse una grande confusione e quando si è confusi tutto è più difficile da portare avanti. Cerca di mantenere la concentrazione su pochi, ma essenziali obiettivi e anche in amore: se non riesci a stare sereno, a essere fedele o semplicemente a dimostrare al meglio il tuo amore, attenzione a non esagerare, anche perché da giovedì le stelle diventano più morbide anche per i sentimenti. Forse in famiglia qualcuno è stato male, forse ultimamente hai vissuto un dispiacere ed ecco perché tutto ti sembra confuso e disorientante, in particolare se hai perso un punto di riferimento. Sappiamo che i prossimi mesi, soprattutto dal 2023, saranno migliori comunque. Dal punto di vista estetico, non sembra che tu stia tanto attento a come ti vesti, a come ti presenti e forse, anche da questo punto di vista, devi ritrovare del tempo per te.

