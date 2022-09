Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 settembre 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Le previsioni per la giornata di sabato 24 settembre 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sulla Bilancia

Bilancia: Anche se si tratta di concludere un rapporto ormai logoro, evitate di cercare di salvarlo a tutti i costi per salvare le apparenze. Questo non va fatto r tra l’altro, i Bilancia che si sono espressi molto chiaramente in amore, magari hanno anche esibito il proprio dolore, se da maggio come penso qualcosa non è andato per il verso giusto, ora si sentono liberi. Forse bisogna solo rinunciare a qualcosa per ristabilire un certo equilibrio. Dal punto di vista delle relazioni, dal 29 Venere torna attiva: sì ai nuovi amori e alle nuove passioni.

Cosa attende Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione: Questo fine settimana vi trovo più tranquilli, ma mi chiedo cosa sia successo tra giovedì e venerdì, perché avevamo una situazione astrologica un po’ pesante, soprattutto dal punto di vista fisico. Chi è rimasto bloccato o comunque ha avuto dei problemi, certamente recupererà, da domenica si sentirà molto meglio. Attenzione a non riversare tensione in amore e la vita di famiglia va curata. Alcuni si chiederanno “cosa farò nel 2023?” e in realtà se c’è un contratto in scadenza, adesso o nei primi mesi del prossimo, i nati Scorpione vogliono già fare altro e quindi il desiderio è quello di fare di più. Lo dico anche ai giovani che magari ci sono rimasti un po’ male, se certi percorsi non hanno dato i frutti che avrebbero desiderato.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario: Gli ultimi giorni sono stati un po’ pesanti: abbiamo visto questo Marte in opposizione creare qualche fastidio anche fisico e articolare. Cercate di mangiare bene, regolarmente e di non strafare. Buone nuove in vista comunque, perché da giovedì Venere non sarà più contraria: le relazioni sono importanti e i primi segnali arriveranno grazie ai nuovi incontri. Lo dico soprattutto ai cuori solitari che potranno rivalersi dopo un periodo problematico.

