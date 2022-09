Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 settembre 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Arrivati a sabato 24 settembre 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Cancro

Cancro: Peccato che nell’ambito del lavoro ci sia qualche dubbio e anzi qualcuno vivrà questo fine settimana con un certo tormento. Molti si chiedono dove andranno a finire, anche se hanno una situazione lavorativa abbastanza concerta e solida, però tutto si sta muovendo e sappiamo che Giove ha cambiato le regole del gioco, soprattutto da metà maggio, e quindi ci sono delle incertezze. Tirare fuori il vostro talento è importante e forse, in questo periodo, bisogna cercare di trovare spazio in amore.

Leone e Vergine, che sabato sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Leone: Per i nativi nasce una situazione astrologica decisamente interessante: tra domenica e lunedì avremo un recupero emotivo. È un bel cielo per parlare d’amore e se già c’è, chissà che qualcuno, se non l’ha già fatto, deciderà di sposarsi o convivere. Essere un buona forma aiuta: chi può, in questo fine settimana, si muova, stia a contato con la natura e recuperi un po’ di tono fisico.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine: Sappiamo che i nati Vergine si concedono con molta prudenza: non è raro trovare dei nati Vergine che, soprattutto dopo una certa età, diventano un po’ orsi e si chiudono in loro stessi, soprattutto gli uomini. Forse il lavoro prende troppo tempo e l’amore meno? Se un amore importante finisce, i Vergine in genere diventano molto diffidenti e spero che questa Venere nelle ultime settimane abbia rafforzato l’amore, perché se l’amore continua ed è quello di sempre non avrà incidenti di percorso, ma mi auguro anche che chi è rimasto solo da tempo voglia tornare a sentirsi romantico e un po’ ostinato nella ricerca di una passione.

