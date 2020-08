Oroscopo Paolo Fox oggi 25 agosto 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 agosto 2020: Leone, Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare ulteriori segni per oggi 25 agosto 2020. Il Leone vive una mattinata contrariata, tra domenica e lunedì è successo forse qualcosa, sono giornate tese in cui se qualcosa non va salta fuori. Se avete accettato responsabilità importanti all’apparenza fate finta di niente e tuttavia dentro di voi siete preoccupati.

La Vergine nonostante abbia una grande capacità d’azione, da oggi a giovedì è possibile che siate sottotono e poi cercate di mantenere tutto sotto controllo e tuttavia è possibile che siate fuori fase. In amore prudenza soprattutto se quei primi sei mesi dell’anno hanno portato contrarietà.

Oroscopo: Bilancia, Scorpione cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Voltiamo pagina per l‘oroscopo di Paolo Fox. La Bilancia avrà una bella situazione più ci si avvicina a fine anno, tante cose si chiariscono, confusi anche in amore ma attenti a non fare scelte azzardate.

Lo Scorpione ha Luna nel segno al mattino e questo lo invita a darsi da fare. Da bravi avventurieri potrete condurre la nave in porto malgrado le avversità. Venere emotiva sfida gli avventurieri, chi ha una storia ha la possibilità di fare scelte a lunga scadenza.



