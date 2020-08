Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 agosto 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare altri due segni. Il Sagittario è molto vivace con la Luna attiva positivo che riprendiate coraggio e ottimismo. Tutto sommato si riesce anche a digerire che la prima parte dell’anno sia stata rallentata, soprattutto per chi lavora in proprio. Non ci si riferisce a quello che è capitato nel mondo ma a situazioni di instabilità non legate a problemi sociali. Perplessità. Per stare bene aspirate a qualcosa di più.

Il Capricorno ha un periodo importante in vista di un week-end nel quale Luna è nel segno. Di recente avete dovuto lottare perché non sono arrivate risposte dall’alto. Per quanto abbiate avuto buona volontà. Siete pronto per nuove partenze.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Pesci

Diamo uno sguardo ad altri due segni grazie all’oroscopo di Paolo Fox. L’Acquario al mattino è nervoso e sconvolto, il fatto di vedere tutto in maniera critica e non trovare intese con gli altri è il dato lampante che non vi sentite in perfetta forma. Vi sentite sempre ventenni ma il fisico non segue la mente. La fine dell’anno è importante.

I Pesci con Luna importante possono organizzare al meglio la vita. Tutto pesa sulle vostre spalle e vi rendete conto che solo voi potete fare alcune scelte e solo voi potete dare certe risposte. Vergine e Gemelli sono alcuni segni con cui avrete avuto a che fare o problemi. Trovate equilibrio. Cancro e Scorpione danno emozioni.

