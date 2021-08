Oroscopo Paolo Fox oggi 25 agosto 2021/ Amore, Salute e Lavoro per Cancro, Scorpione 

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 25 agosto 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno del Cancro l’amore e la famiglia sono in questo momento fonte di qualche dubbio. Se sei solo confida in questi giorni per chiarire qualcosa con te stesso. Nelle relazioni importanti, in cui si sta per costruire qualcosa di utile, come andare a vivere insieme: ci sono dei contrasti o preoccupazioni per i soldi.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per i Pesci l’amore paga, ma fino a un certo punto, molti stanno facendo grandi passi ma si chiedono se non stiano correndo un po’ troppo. , Attenzione con i rapporti con Gemelli e Cancro, ci avviciniamo a un settembre che sarà migliore, di recupero, soprattutto psicofisico e questo è molto importante. Per lo Scorpione ricordando che il prossimo mese Venere sarà nel tuo segno, non sottovalutare amori che nascono ora. Potrebbero esserci delle persone molto intriganti e lo dico anche a chi è solo: un’amicizia diventa qualcosa di più. Lo so che tu fai sempre il pelo e contropelo a quelli che ti piacciono e che potenzialmente potrebbero interessarti. Chi è reduce da una separazione magari ha paura di una fregatura e si mette in un angolo. Lo Scorpione gioca sempre in difesa, ma hai bisogno di amore e te ne accorgerai nelle prossime settimane.

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di lavoro e dello stato di forma psicofisico per il Cancro che torna polemico: capita quando c’è qualcosa che non va. Puoi mettere il muso, puoi arrabbiarti, puoi semplicemente agitarti. Per i Pesci esci da una fine di luglio e un inizio di agosto pesante: chi non è stato male comunque si è assunto una mare di responsabilità e in questo giorno c’è la volontà di fare chiarezza. Sono tante le responsabilità per la famiglia e per la casa, forse il fatto che il tutto, da tempo, da troppo tempo, pesi sulle tue spalle, ha provocato quella sorta di cedimento che c’è stato all’inizio del mese. Consiglio: non affaticarti troppo.

