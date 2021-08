Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 agosto 2021/ La giornata per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 25 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, lavoro e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Bilancia Venere è nel tuo segno zodiacale: ecco perché ora puoi fare degli incontri molto più adatti al tuo temperamento, alle tue esigenze. E questo vale naturalmente per chi è molto giovane e alle prese con le nuove esperienze, per chi non vede l’ora di accasarsi, seguendo un po’ l’istinto di questo segno zodiacale, magari non a 25 anni, ma un po’ più in là.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 agosto 2021/ Leone, Ariete e Sagittario cosa aspettarsi?

Per l’Acquario secondo l’Oroscopo Paolo Fox in questo mercoledì recupera una bella speranza per il futuro. In questi giorni ha voglia di divertirti e di fare delle cose diverse dal passato. Potresti anche comprare qualcosa che non è proprio utile ma ti piace avere, stai cercando di distrarti. Per il lavoro ci sono delle scelte nuove che non sai dove porteranno. Per i Gemelli nell’ambito del lavoro, agosto è sembrato un mese abbastanza stagnante, oppure devi ripartire da zero con altre persone. Insomma, è un po’ complicato ora mettere ordine nelle tue vicende, già dalla settimana scorsa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 agosto 2021/ Toro, Vergine e Capricorno, le previsioni

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sull’amore per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: per l’amore, Venere è in buon aspetto e dipende solo da te, da quello che vuoi fare. Lo sguardo magnetico, misterioso, se vai in vacanza, ma anche se resti in città, sono possibili incontri e passioni fatali. Bilancia: i tempi sono un po’ cambiati: adesso tutti desiderano la libertà, però quando si trova la persona giusta c’è voglia di condividere emozioni e portarle avanti. Per questo le unioni e le coppie possono attraversare un periodo di grande forza. Anche sul lavoro puoi fare il punto della situazione. Per i Gemelli tra mercoledì e giovedì potete contare su una Luna buona. Basta solo questo per dire addio alla noia? Forse no. Ricordo sempre che i Gemelli non devono stare senza fare nulla. Per un Gemelli è difficile stare in casa troppo a lungo e quindi anche se magari si fanno delle cose spiazzanti e stancanti, meglio agire piuttosto che bloccarsi. Ora stai cercando di ricostruire, fare cose in più. C’é un piccolo tormento che riguarda il rapporto con le persone.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 agosto 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA