Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 agosto 2021/ Leone, Ariete e Sagittario cosa aspettarsi?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 25 agosto 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox: in questo mercoledì avete una bella positività: Luna e Venere sono favorevoli. Chi è un giovane sposo potrebbe dedicarsi a un bebè in arrivo, chi è solo potrebbe fare un incontro speciale. Venere è molto interessante.



Per il Sagittario va sottolineato che stai meglio, perché non escludo che fra lunedì e martedì ci sia stato qualche dubbio. Devo dire però che questa Venere in Bilancia facilita le unioni e gli incontri, per cui se fino a ora c’è stato poco, puoi avere qualcosa in più.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox sul lavoro se siete dell’Ariete, avete stelle più convincenti. Questo impegno per maggio dell’anno prossimo, sembra un mese lontano ma il tempo corre, significa che Giove sarà nel tuo spazio zodiacale. Perché dico di muoversi per progetti che riguardano l’autunno e l’anno prossimo? Perché questa forza di Giove nel 2022 porterà più occasioni: credo che già adesso ci siano persone che hanno vissuto gravi problemi e che piano piano recupereranno. Alla peggio, se c’è una cosa che non ti piace e che non produce nulla, puoi darla via. Sei preoccupato in famiglia per una persona.

Se siete del Leone per quanto riguarda l’attività, ho spiegato più volte che ci sono stati dei cambiamenti, voluti dal destino o proprio da te. Magari certi percorsi si sono interrotti e se ne sono aperti altri. La situazione economica però ancora non è ottima. Per il Sagittario continuo a credere che tanti Sagittario siano vittime, più o meno consapevoli, di una sorta di ingiustizia avvenuta nell’ambito del lavoro o, magari, l’ambiante in cui lavori, porta qualche piccola agitazione di troppo.

