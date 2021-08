Oroscopo Paolo Fox oggi 25 agosto 2021/ Toro, Vergine e Capricorno, le previsioni

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di mercoledì 25 agosto 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per la Vergine, secondo l’oroscopo Paolo Fox lunedì e martedì sono state giornate pesanti, ma ora sei finalmente fuori dal tunnel e sempre in periodo importante per la tua evoluzione. Entro aprile e maggio del prossimo anno, bisogna capire in quale ambiente operare e soprattutto portare avanti quei cambiamenti che possono fare la differenza con il passato.

Per il Toro: concentra i tuoi impegni a venerdì e sabato perché la Luna sarà nel tuo spazio zodiacale in buon aspetto a Sole, Marte, Mercurio: per cui qualsiasi cosa tu debba dire, fare o semplicemente chiarire, concentrati sul weekend. Per il Capricorno in questo mercoledì non sei stabile e tranquillo come al solito: stai friggendo perché hai posto dei limiti a delle collaborazioni, perché hai imposto delle tue richieste. Però ci sono dei silenzi.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. In amore sembri un po’ distratto, non che non ci sia amore, ma ci sono altre priorità. Per il Capricorno: ora, fine del mese e l’inizio del prossimo saranno importanti, tuttavia nelle ultime 48 ore le parole andranno soppesate e questo vale anche per l’amore. Per il Toro non escludo che anche un amore possa diventare importante. Questo è un momento utile per rivalutare un sentimento, però devo dire che in certe coppie c’è stata un po’ di confusione perché alcuni hanno dovuto redarguire il partner: forse non si è comportato bene, ha speso troppo o magari ha fatto qualcosa che non ti piaceva.

