Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: il giovedì

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a giovedì 25 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sulla Bilancia

Bilancia: Mercurio entra nel segno da domani: questo è certamente un elemento di forza, ma presto si troverà in opposizione a Giove e quindi bisogna regolare alcuni conti, questioni legali e può darsi anche che tu abbia vinto una sfida. Per esempio, le persone che avevano una causa in corso hanno poi ricevuto una bella notizia, ma attento però se c’è anche chi vuole contraddirti o ricorrere: certi problemi si risolvono al momento, ma poi sembra continuino nel tempo. Per completare un progetto o iniziare una nuova vita, sarebbe bello, in questo momento, avere una persona complice e io spero che ci sia.

Cosa devono attendersi Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Prendi tutto un po’ di petto? Oggi abbiamo questa Luna un po’ particolare e devo dire che già da ieri sera qualche Scorpioncino è un po’ agitato o deve fare qualcosa che non vuole fare. Ovviamente ognuno avrà le sue particolari questioni da risolvere, ma il nodo cruciale è la questione economica, perché a volte, spinto dalla passione, agisci senza guardare bene al tuo tornaconto. Quindi attenzione a spese e a dimenticanze anche oggi.

Sagittario: Luna e Venere favorevoli, Mercurio da domani favorevole, Giove favorevole: tecnicamente parlando, qui non ci sono ombre. Chi mi dice di non aver nulla e non avere un amore, forse ha deciso che l’amore è importante ma crea dei rischi. Secondo l”Oroscopo Paolo Fox le stelle non impongono niente: non è che quando abbiamo un buon oroscopo citofoni l’uomo o la donna dei nostri sogni, ma può capitare che, se usciamo di casa, incontriamo qualcuno di importante. Segnalo il grande interesse che rivela questa situazione astrologica, ma segnalo anche la possibilità di discutere tra sabato e domenica. Se ci sono problemi in casa, è quindi meglio parlare ora.

