Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 agosto 2022/ Cancro, Leone e Vergine: previsioni

siamo arrivati a giovedì 25 agosto 2022, ecco tutto quello che c'è da sapere su Cancro, Leone e Vergine.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il giovedì del Cancro

Cancro: L’atteggiamento da tenere in questo momento è una maggiore sicurezza in sé stessi e anche un’apertura mentale che può aiutare a cambiare la propria condizione professionale, in qualche modo rallentata. Per esempio, nuovi progetti che sono nati di recente hanno infierito sulla tua tranquillità, perché non sono proprio partiti “a razzo” e anche quelli che l’anno scorso hanno avuto un problema si sono sentiti un po’ smarriti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox chi lavora come dipendente, magari ha pensato che altre persone, che non meritavano, abbiano avuto di più. Indispensabile trovare dei riferimenti giusti in amore: ultimamente, forse perché qualcuno proietta sui sentimenti le emozioni negative assorbite dal lavoro, ci sono stati problemi.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Leone e Vergine

Leone: La Luna è nel Leone e oggi chi sarà la tua preda? Chi sarà al centro della tua attenzione? In questo momento rapisci l’attenzione degli altri. Venere e Giove, rafforzano i tuoi pensieri fino ad arrivare a un picco massimo d’azione proprio ora. Hai delle idee belle e importanti e poi puoi decidere come spendere questo momento. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox le stelle aiutano, ma non decidono nulla, siamo noi che ci muoviamo: se vuoi farti ammirare, vai avanti così, non ti concederai, ma se invece vuoi costruire qualcosa, allora mi raccomando! Visto che conosci la tua vitalità, mettiti in gioco e cerca anche di parlare un po’ più con gli altri. Non perderai di vista il tuo individualismo e la tua autonomia, ma sarai pronto a regalare qualcosa di più in amore.

Vergine: La situazione astrologica è in netto recupero e chissà che qualcuno non abbia dei progetti targati 2023: cambiare ruolo, gruppo oppure programmare qualcosa di importante tra gennaio e febbraio. L’amore è sempre un po’ troppo in secondo piano, ma attenzione! Buone notizie da settembre, perché dal 5 parte la missione sentimenti: se c’è stato un problema o se una vecchia questione d’amore tornerà a galla, quantomeno si farà di tutto per risolverla.

