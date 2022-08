Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 agosto 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci

Arrivati a giovedì 25 agosto 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricorno

Capricorno: Il successo arriva, ma per forza! Tu sei una persona che quando si mette in testa una cosa, prima o poi la deve ottenere. Venere è neutrale, ma diventerà ottima dal 5 di settembre: chi è a caccia di consensi, accordi o amori avrà qualcosa di più. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo è il periodo migliore proprio per fare progetti per il futuro. Attenzione a questo Giove: rappresenta questioni legali o persone che vogliono cercare di farti dire cose non vuoi e metterti i bastoni tra le ruote.

Cosa attende Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Buona novità di questi giorni è l’aspetto di Mercurio che da domani prende le difese del tuo segno. L’Acquario ha una bella carica di inventiva e questo è un bellissimo cielo per progetti, anche un po’ folli, che riguardano la vita privata e anche le sensazioni che portano. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox gli Acquario più avanti con l’età sono un po’ tornati adolescenti e stanno facendo cose che facevano a vent’anni. I giovani, naturalmente, sono a pieno ritmo e con un cielo così si può affrontare tutto. L’amore è stato un po’ sordo alle richieste dell’Acquario ad agosto, ma risponderà a settembre.

Pesci: C’è un po’ di tensione in famiglia, in casa. Continuo a pensare che tanti Pesci ritengano di essere stati un po’ sfruttati, per vari motivi e in vari settori. La tua memoria formidabile forse riporterà a galla qualche brutta emozione del passato e se questo dovesse rappresentare un impedimento alla nascita di nuovi progetti o di una storia d’amore, cerca di fare il possibile per dimenticare! In realtà, coloro che stanno da tempo sopportando una situazione difficile dovranno fermarsi e riflettere. Questa è una giornata sì: non rimandare nulla al weekend.

