Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 agosto 2022/ Tutto su Ariete, Toro e Gemelli

Le previsioni per la giornata di giovedì 25 agosto 2022

Ariete:

Ariete: Sapete che non vi ho mai detto cosa fare, perché siete delle persone molto attive di vostro, però con cautela, con ottimismo, vi ho sempre suggerito di darvi da fare a cercare di risolvere delle difficoltà. Siete sempre in battaglia, perché siete nati per combattere, ma adesso arriva anche qualche vittoria: periodi di fermo, come quelli del passato, non ci saranno più. Secondo l”Oroscopo Paolo Fox persino un distacco emotivo sarà superato con facilità, ma certamente chi ha trovato un amore da poco o lo ha in qualche modo legalizzato è più contento.

Toro e Gemelli

Toro: C’è questa Luna dissonante che però però tornerà attiva tra sabato e lunedì: quello che non è possibile fare adesso sarà possibile portarlo avanti nel weekend. Penso che sia veramente importante che passi questo mese d’agosto: è vero che si torna al lavoro, per chi è stato in vacanza, ma questa Venere un po’ strana, ultimamente, non è che in amore abbia regalato grandi momenti. Chi ha una bella storia e l’ha convalidata da tempo è contento, ma vorrebbe riscoprire un po’ di passionalità in più e a settembre sarà possibile.

Gemelli: Non possiamo parlare di un periodo in cui puoi stare fermo, anche perché sei nato con l’argento vivo addosso, ma adesso sei polemico, dici delle cose per farti ascoltare oppure sei anche pronto a lasciare qualcosa che non ti interessa più, pur di non entrare in polemiche che non ti interessa vivere. Ogni tanto a te piace colpire le persone con una battuta tagliente, ma attenzione se hai a che fare con qualcuno di maligno: tendenzialmente le tue battute sono innocenti e le fai perché vuoi divertirti, ma ci sono delle persone che non sono disponibili a riceverle.

