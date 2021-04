Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 aprile 2021/ Previsioni Acquario, Gemelli e Bilancia

La lente d’ingrandimento dell’Oroscopo di Paolo Fox si sposta sui segni d’Aria. Quali sono le previsioni del noto astrologo per i nati sotto i segni di Acquario, Gemelli e Bilancia per la giornata di oggi? Scopriamo subito allora quali sono le indicazioni che ha fornito nella sua consueta rubrica su Radio Latte e Miele per questa domenica 25 aprile 2021…

Acquario e Gemelli, cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo il viaggio tra i segni d’Aria con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per coloro che sono nati sotto il segno dell’Acquario. Questa domenica sembra offrire un discreto recupero, ma un residuo di incertezza potrebbe continuare a creare un po’ di stress. Attenzione a non lasciare che queste tensioni mettano in discussione le giovani relazioni.

Ora è il momento dei Gemelli, quindi di scoprire quali sono le indicazioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Queste settimane invitano a darsi da fare per vincere alcune sfide importanti. Nonostante alcuni piccoli rallentamenti che potrebbero interessare queste giornate, la presenza attiva di Giove, Saturno, Luna e presto anche il Sole, permetteranno di imporre maggiormente il proprio punto di vista, favorendo alcune scelte importanti. In amore potrebbe rivelarsi necessario ricostruire un’intesa che gli ultimi tempi sembrano aver messo in discussione.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata per la Bilancia

A completare il quadro dei segni d’Aria è la Bilancia. Le previsioni che ha espresso Paolo Fox nel suo consueto oroscopo sono nette. La Luna nel segno sembrerebbe regalare una grande sensibilità, capace di regalare alcune belle intuizioni ma anche di creare tensioni nei rapporti con gli altri. Agitazione e voglia di evadere potrebbero caratterizzare queste giornate, portando qualcuno ad essere particolarmente insofferente. Attenzione ai rapporti con Cancro e Ariete.

