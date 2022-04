Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 aprile 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

Nuova giornata e nuove emozioni in arrivo. Cosa succederà in questo 25 aprile? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di Radio Latte Miele. Scopriamo la giornata di Ariete, Leone e Sagittario tra amore, salute e amicizia.

Oroscopo di Paolo Fox: Ariete, il futuro…

Cari Ariete, come quella di ieri, anche questa di oggi è una giornata piena di impegni, progetti e cose da fare. L’Oroscopo di Paolo Fox dice che il 27 e 28 avrete la Luna nel segno e le indecisioni potranno diventare certezze e darvi dunque qualche sicurezza che ora invece vi manca. A maggio potreste fare una grande scelta che potrebbe non essere gradita a qualcuno, ma non preoccupatevi. Quando volete far valere le vostre intenzioni e i vostri progetti, non vi fermate mai, neanche davanti alle opinioni contrarie! Ora è importante pensare al futuro in maniera attiva.

Leone e Sagittario, la giornata secondo Oroscopo di Paolo Fox

Leone, entro poco tempo avrai molto di più. Questo vale sopratutto per coloro che hanno attività in proprio, nel commercio e non solo. Proprio adesso queste persone potranno contare su eventi favorevoli che spingeranno i progetti verso lidi migliori. Un imprenditore potrebbe ricevere una buona notizia in questo momento. Chi fa un lavoro basato sul coinvolgimento di altri, invece, avrà l’appoggio e la stima. Parlando di amore, i single dovrebbero darsi da fare. La giornata di oggi è stimolante: goditela, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, la tensione maturata negli ultimi tempi sta per svanire. Un’idea che è in un cassetto diventerà importante molto presto. Ti innamori facilmente e altrettanto facilmente perdi i colpi e lasci stare le situazioni perché a te piace più il sogno dell’amore che l’amore stesso e spesso le situazioni reali ti deludono. Se comunque c’è una persona che ti fa sognare, via libera! Maggio permette molto di più: lasciati andare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

