Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 aprile 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: come andrà

Sarà una giornata particolare per i segni di aria quella del 25 aprile. Come rivela l’Oroscopo Paolo Fox sui canali di Radio Latte Miele, Gemelli, Bilancia e Acquario vivranno momenti non proprio semplici in questo lunedì. I pianeti, infatti, sembrano dar vita a qualche situazione particolare e conflittuale. Scopriamo di più.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 aprile 2022/ Previsioni di Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, giornata strana

Gemelli, la tua giornata sarà un po’ strana. Questa Luna è protettiva al mattino ma nel pomeriggio diventa un po’ più pesante: questo significa che la seconda parte di questo lunedì potrebbe essere più difficile. Mercurio in questo periodo si trova vicinissimo al tuo segno e questo è un buon segno. Attenzione poi dal 29 in poi quando vi entrerà ancor di più. Se ci sono cause legali, affari in ballo, contratti da concludere, presto avrai qualcosa in più dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 aprile 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, i pianeti

Bilancia, in questo periodo avete stelle un po’ conflittuali. Dalla prossima settimana avremo qualche opposizione planetaria ma questo non significa che le cose non funzionino ma soltanto che magari devi risolvere un problema personale, mentale oppure fisico. Apparentemente sembri tranquillo, ma dentro di te stai vivendo qualche momento di disagio. Fai attenzione sul lavoro e in famiglia: ci sono state strade che si sono aperte e altre che si sono chiuse e dunque non è un periodo semplice, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Acquario, queste sono stelle molto importanti per le relazioni e per gli accordi. Anche per l’amore è un buon periodo: se ci sono state difficoltà, si va oltre perché presto potrebbe arrivare qualcosa di più bello. Il periodo che vivrai è molto intrigante e potrebbe esserci qualche progetto molto interessante nelle prossime settimane, per esempio un accordo di lavoro. Relazioni importanti possono nascere adesso, persino trasgressive o un po’ fuori dalla norma, dice l’Oroscopo Paolo Fox..

Oroscopo domani 25 aprile 2022, Ariete Toro e Gemelli/ Previsioni in amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA