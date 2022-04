Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 aprile 2022/ Previsioni di Cancro, Scorpione e Pesci

Nuova giornata e nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox. Come andrà la giornata per i segni di acqua? Scopriamo insieme come andrà per Cancro, Scorpione e Pesci. Amore, salute, amicizia e molto altro per oggi, 25 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, Luna in buon aspetto

Cancro, si parte bene in questo giorno: la Luna è in buon aspetto e questo significa che sarà una bella giornata. In amore sembri reagire male a certe provocazioni: se una persona non te la racconta giusta, devi stare attento. Questo è un momento in cui forse devi rivedere alcune scelte: potresti non essere convinto delle tue decisioni sentimentali, soprattutto se hai troncato un rapporto. L’inizio dell’anno è stato pesante e potresti risentirne. Ora dovresti invertire la rotta della tua tendenza, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione e Pesci, l’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione, l’amore è favorevole! Se ti piace una persona oggi potresti darle appuntamento, perché Venere, Luna e Marte sono in aspetto interessante. Se non altro in questi giorni starai bene con te stesso e le persone che ami, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Certe situazioni, se c’è un problema di lavoro, vanno chiarite subito. Stai tranquillo: nella seconda parte dell’anno vivrai un periodo felice.

Pesci, in questa giornata la Luna arriva nel tuo segno, ma soprattutto hai Giove dalla tua parte. Come andrà l’amore? Quelli che hanno una bella storia la fortificano proprio in questi giorni e Giove rappresenta anche la fertilità. Se non avete una relazione, datevi una mossa! I progetti sono certamente importanti: buttati e vivitela al meglio. Molti di voi penseranno anche di cambiare ambiente e lasciare un posto di loro, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

