Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 aprile 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: le stelle

Eccoci con un nuovo appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. L’astrologo, che sui canali di Radio Latte Miele ci dà le sue previsioni, ci parla anche di ciò che succederà a Toro, Vergine e Capricorno. Vediamo insieme come andranno amore, salute, lavoro e non solo per i tre segni di terra.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, Sole e Luna nel segno

Toro, l’inizio di questa settimana è migliore rispetto alla scorsa. L’amore? Chi ha avuto un percorso accidentato può cercare una soluzione e risolvere qualche questione rimasta in sospeso. Sole e Luna saranno nel tuo segno sabato 30 e questo indica che una nuova stagione per i sentimenti è alle porte: potrai vivere belle emozioni. Forse sarai chiamato a stare accanto ad una persona che ha avuto dei problemi. Con la persona giusta a fianco potrebbero arrivare belle novità dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 aprile 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: come andrà

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, periodi diversi

Vergine, in questo periodo non ti va di fare le cose! Di solito sei un trascinatore ma da qualche tempo stai lottando per ritrovare un po’ di tranquillità persa e dunque sei un po’ giù. Ci sono delle persone che non riescono ad aiutarti in questa nuova avventura, spesso devi rimproverare gli altri e questo approfondisce il tutto. Chi ha vissuto una crisi d’amore non è del tutto fuori, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 aprile 2022/ Previsioni di Cancro, Scorpione e Pesci

Capricorno, questa giornata aiuta a fare andare le cose per il verso giusto. Ultimamente il destino è stato un po’ brutale con te e non ti ha dato grandi soddisfazioni. Qualcuno ha perso il lavoro ma niente paura: tu hai le spalle larghe. Per quanto riguarda l’amore… Datevi da fare! È un momento in cui volete sentirvi innamorati e potrebbe essere il periodo ideale per conoscere qualcuno. Avete sete di scoprire e questo vi porterà a conoscere sempre più dice l’Oroscopo Paolo Fox.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 aprile 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA