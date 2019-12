Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2019/ Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone deve sfruttare la giornata di Natale, è possibile anche ricucire uno strappo. Inoltre poi entro venerdì potrebbe anche nascere una bella emozione nel cuore. Non fate le ore piccole. A livello economico meglio trattenere qualche soldo. La Vergine è perplessa, le stelle vi gratificano, se ci sono problemi si risolvono o almeno così si spera. Questo non è il giorno migliore per fare delle scelte azzardate. State a casa soprattutto se qualcuno tenta di sobillarvi. Bisogna essere tutti più buoni a Natale. La Bilancia con Venere favorevole la stanchezza delle ultime settimane per voi non sparisce. Dal punto di vista amoroso c’è preoccupazione per la persona cara. I sentimenti sono sotto pressione. Se qualcuno non è stato dalla vostra parte dovrà ripensarci. Lo Scorpione vuole rivedere la propria vita anche grazie a delle complicità particolari. Se adesso con la persona che vi piace di più si potesse iniziare un lavoro sareste contenti. Siete sempre molto critici verso gli altri e verso se stesso. Dovete però recuperare terreno.

