Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 dicembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 25 dicembre 2021? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: sarà un periodo dove avrete modo di giocare le vostre carte migliori per risolvere alcune questioni, in particolare nel fine settimana. Riuscirete a gestire tutto in maniera più tranquilla; inoltre qualcuno sta valutando seriamente di iniziare nuovi progetti altrove. Da qualche mese siete alle prese con diversi cambiamenti professionali, non dimenticate però l’amore.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Serve un doppio augurio, in virtù di un inizio anno che non sarà proprio semplice. State tentando di cambiare strada, ma non tutto può risolversi in poco tempo. Siete forse in attesa del responso o parere di qualcuno. Evitate però di arenarvi troppo evitando di mettervi in gioco.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Il vostro peggior nemico è senza dubbio la noia; soprattutto in queste Feste cercate di trascorrere il tempo con persone che realmente vi regalano sorrisi. Siete alle prese con una certa insofferenza in relazione al futuro, in particolare non vedete l’ora di iniziare nuovi progetti e nuove esperienze. In ogni caso questa pausa di riflessione sarà ostica ma superabile: cercate di non fare le ore piccole stasera.

