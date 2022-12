Oroscopo Paolo Fox oggi, 25 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

E’ arrivato il giorno di Natale, è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox tramite le previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Ariete e Toro, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per Natale?

Ariete. La cosa buona è che veramente nulla ti frena e addirittura, anche se hai avuto un piccolo problema personale o di lavoro, tu sei in attesa del riscatto, persino di un rimborso: “mai fermarsi!”, questo è il tuo motto e, se senti battere forte il cuore, non avere paura di esprimere, nel modo giusto, le tue emozioni. Non posso dire che questo Natale sia nato con tante stelle attive, quindi interpreto questo momento con la possibilità che tutti i nati Ariete siano solo in attesa di eventi, che stiano scalpitando e che questo periodo sia nervoso, proprio perché si vorrebbe ottenere già quello che si avrà, a breve.

Cari Toro Buon Natale se devi fare qualcosa di impegnativo, se vuoi fare pace con una persona, se vuoi riuscire a risolvere un contenzioso di coppia, con un ex, insomma: l’aria del Natale può fare miracoli. Di solito, i nati sotto il segno del Toro amano l’atmosfera della famiglia, la casa decorata e, in definitiva, vogliono stare bene. Questo è un Natale che porta maggiore tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre 2022: la Luna di Gemelli e Cancro

Per i Gemelli innanzitutto oggi abbiamo una Luna valida e un oroscopo migliore. In amore c’è bisogna di allegria, di speranza, di sorrisi e lo dico anche a quelle coppie che, ultimamente, sono state un po’ avversate dal destino: non che necessariamente ci sia una situazione di conflitto d’amore, però sapete che, quando ci sono pensieri di soldi, preoccupazioni per un parente e si vive insieme un dispiacere, poi ritrovare un po’ di tranquillità non è facile e l’aria del Natale aiuterà anche a ravvivare un po’ di partecipazione e colloquio.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il Cancro queste opposizioni planetarie possono indicare che sei un po’ arrabbiato, se pensi al lavoro, perché, tutto sommato, avresti voluto chiudere questo anno con qualcosa in più, visto l’impegno che hai profuso in una situazione e addirittura sei arrivato alla fine dell’anno stanchissimo. Cosa fare in questi casi? Ritrovare tranquillità. Certo, ognuno è fatto a modo suo: ci sono stati nati Cancro che si sono isolati, sul lavoro, magari hanno discusso con un socio, però questa Luna particolare permette di vivere quantomeno un momento più appassionato. Periodo di ricordi e confronti.

