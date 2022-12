Oroscopo Paolo Fox oggi, 25 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova per questo giovedì 25 dicembre 2022, con le previsioni dell’astrologo sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro?

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Leone e Vergine

Per il Leone se ci sono delle persone con cui sei in polemica, attenzione a questa Luna opposta: oggi scalpiti! È vero, è Natale, però tu non vedi l’ora che passino queste feste, perché ti devi confrontare con un vero o presunto nemico. Se pensi di avere ragione, non esitare a consultare un esperto, perché potrai vincere tutte le azioni, anche legali, o comunque importanti: avranno un ottimo esito entro la fine di aprile.



Cara Vergine. Buon Natale alla Vergine, con la speranza che stia un po’ meglio, perché quanta tensione è stata accumulata di recente? D’altronde tu sei un perfezionista e quando le cose non funzionano come dici tu, ti incavoli parecchio. Questo è il periodo dei lavori che riguardano il futuro e, anche se siamo alla fine di dicembre, tanti penseranno già se rinnovare un accordo, in vista di aprile o maggio, oppure vivranno dei dubbi: il 2023 sarà un anno che cercherà di mettere in ordine tante cose e si taglieranno rami secchi. In amore, possibile recupero e anzi: questa, come quella di ieri, è una giornata molto intrigante.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti natalizie di Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia, stelle agitate, perché vorresti che alcune tensioni svanissero. Le preoccupazioni, soprattutto riguardanti il futuro, non dovrebbero ghermire la tua tranquillità. Certo che chi è separato o ha problemi con i figli dovrà essere un po’ cauto. La tua proverbiale pacatezza e il desiderio di trovare un certo equilibrio possono essere insoddisfatti da questi pianeti, quindi: bando alle malinconie, bando anche alle polemiche e bisogna ritrovare un po’ di serenità.

Caro Scorpione. Meglio evitare strapazzi! Questa Luna dissonante parla di un Natale da vivere con persone care e in tutta tranquillità: lo Scorpione quest’anno non vuole agitarsi e non vuole agitare gli altri. Chi non ha fatto nulla per salvare la propria storia d’amore ora non deve rimpiangerla, ma pensare a qualcosa di nuovo: Venere aiuta e si prospetta l’arrivo di un bel regalo, magari di un qualcosa che si aspettava da tempo.

