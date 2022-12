Oroscopo Paolo Fox oggi, 25 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oggi, domenica 25 dicembre 2022 ci confrontiamo come ogni giorno con l’oroscopo Paolo Fox. Le previsioni proposte come sempre sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle ed approfondiamo dunque cosa dovranno aspettarsi i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, il Natale di Sagittario e Capricorno

Per il Sagittario i regali che ti aspetti da parte di queste stelle sono: un maggiore entusiasmo nei confronti di tutto quello che vivi, un maggiore ottimismo e anche il ritorno della voglia di amare. Se hai già una persona di riferimento, vai avanti! Sarai arrabbiato solo nei confronti di chi cerca di bloccare i tuoi progetti: mai come in questo momento ti senti pronto a vivere un 2023 di grandi successi e speranze.



Per il Capricorno buon Natale con tanti pianeti nel tuo segno zodiacale e questo è un ottimo oroscopo! Chi vuole ridiscutere un contratto, chi ha un esame in vista per la primavera inoltrata, non solo ce la farà, ma sarà molto attivo e positivo. Con questo Sole favorevole, c’è anche in atto un risveglio della sessualità: molto bene per quelli che vogliono mettere in cantiere l’idea di avere un figlio, nei prossimi mesi. Chi non si sente compreso avrà modo di chiarire come stanno le cose.



Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Pesci

Ci sono delle tensioni planetarie per l’Acquario, difficile restare senza fare niente! Questo è un cielo di grande movimento ed è un periodo in cui potresti anche risvegliare una storia d’amore. A questo proposito, vi ricordo che Venere sarà nel segno a gennaio! Ecco perché ci saranno delle occasioni anche per quanto riguarda gli incontri. Ogni decisione inerente al denaro andrà ben ponderata, soprattutto dopo maggio, ma lo vedremo più avanti. Incontri sì!

Per i Pesci Buon Natale! Il regalo che ti aspetti è un po’ di serenità. Ce l’hai con qualcuno: un qualcuno che magari non c’è più o ti ha lasciato in una situazione un po’ strana. Tu sei forte e sai come andare avanti! Gli astri sono benevoli nel 2023 e Saturno, da marzo, riuscirà a riequilibrare il tuo spirito che, di recente, è stato sottoposto a un discreto stress e forse si è anche rivelato molto ribelle. Quelli che vogliono vivere emozioni sincere hanno a che fare con un Natale importante: dai spazio a chi ami e il richiamo della passione sarà forte.

