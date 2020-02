Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 febbraio 2020/ Capricorno, Bilancia, Sagittario e…

Paolo Fox, oroscopo oggi 25 febbraio 2020: Capricorno, Bilancia e Sagittario

L‘oroscopo di Paolo Fox torna e noi ci soffermiamo su Capricorno, Bilancia e Sagittario. Capricorno: Giornate di grande affermazione. Nonostante le cose potrebbero rivelarsi un po’ difficoltose, i prossimi mesi consentiranno di ottenere dei buoni risultati, specialmente se ci si trova ad avere accanto una persona stimolante in grado di far risaltare le vostre capacità. Bilancia: L’agitazione di questo periodo rende difficile valutare lucidamente le situazioni per decidere che strade intraprendere. Sul piano amoroso, a qualcuno sarà possibile recuperare alcune situazioni, ma, nel caso in cui una delusione sia stata troppo cocente, non si faticherà a chiudere la storia. Sagittario: L’unico neo del periodo potrebbe essere rappresentato dalla situazione economica, in rosso in seguito ad alcune spese poco ponderate. Chi si è trovato nella condizione di commettere alcuni errori in amore potrebbe tornare sui propri passi, affrontando la questione durante il fine settimana.

Acquario, Scorpione e Pesci oroscopo Paolo Fox

Ecco lo studio di Acquario, Scorpione e Pesci nell‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Acquario: Giornata interessante che prelude ad una settimana che si concluderà anche meglio. Alcuni potrebbero trovarsi ad affrontare il ritorno di una persona del passato. La situazione economica si dimostra ancora instabile, e potrebbero verificarsi dei cambiamenti lavorativi economicamente sfavorevoli che porterebbero ad affrontare una scelta tra soldi e soddisfazione personale. Scorpione: Giornate ricche di energia per chi deve proporsi. Le iniziative emergenti godranno di ottime possibilità. L’amore torna protagonista dopo un periodo un po’ stancante, ma l’opposizione di Venere prevista per il mese di Marzo invita a chiarire in fretta le questioni da risolvere. Pesci: In questi giorni potrebbero dover essere prese alcune importanti decisioni riguardanti il lavoro. Un Giove non più opposto rende il periodo abbastanza favorevole che si concretizzerà in un’estate ricca di sentimenti.

