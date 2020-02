Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 febbraio 2020/ Gemelli, Ariete, Vergine, Cancro e…

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox del 25 febbraio

Torna l’oroscopo di Paolo Fox di oggi martedì 25 febbraio 2020, andiamo a vedere che giornata sarà: Ariete stato di agitazione; Cancro numerose le opposizioni; Toro qualche difficoltà economica di troppo; Leone situazioni di lavoro da rivedere. Analizziamo nel dettaglio la giornata secondo le previsioni di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

Lo stato di agitazione che pervade questo periodo rende necessaria un po’ più di pazienza, ma si comincia a vedere qualche soluzione all’orizzonte. Una Venere molto attiva invita a non restare soli e a favorire gli incontri in vista di possibili emozioni interessanti.

Oroscopo Vergine

Nonostante le grandi possibilità che questi mesi offrono, questa settimana sembra essere un po’ sottotono. Qualche incertezza su alcuni progetti che potrebbero non venir riconfermati fa sentire il bisogno di qualche certezza in più.

Oroscopo Gemelli

Chi si trova in una situazione un po’ ambigua dovrà presto dare delle risposte, soprattutto in ambito sentimentale. L’arrivo di Venere nel segno, previsto per questa estate, regalerà grandi possibilità per le emozioni.

Oroscopo Cancro

Le numerose opposizioni di questo periodo continuano a portare stanchezza e frustrazione, ma grazie alla grande pazienza che caratterizza i nati nel segno sarà possibile resistere. Chi si è trovato a vivere una crisi di coppia potrebbe godere di un certo recupero.

Oroscopo Toro

Chi desidera concretizzare una situazione d’amore importante dovrà trovarsi a fare i conti con qualche difficoltà economica, che si rivelerà però facilmente risolvibili. Il nuovo ordine che i nati sotto questo segno si troveranno ad affrontare richiederà di reimpostare la propria vita secondo parametri differenti.

Oroscopo Leone

In questi giorni si rivelerà necessario rivedere alcune situazioni di lavoro. Qualcuno, che ultimamente si è sentito attaccato da alcuni atteggiamenti altrui, dovrà rivedere le proprie impressioni. L’opposizione di Saturno consiglia di allontanarsi dalle cattive frequentazioni e trovare alleati sinceri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA