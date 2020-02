Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 febbraio 2020/ Scorpione al top ma Ariete, Pesci e Vergine…

L‘oroscopo di Paolo Fox è protagonista della giornata di oggi, 25 febbraio 2020, sulle frequenze radiofoniche di LatteMiele. Diamo uno sguardo ai segni al top per la giornata in questione. Lo Scorpione è veramente ricco di energia soprattutto se in questo periodo ha necessità di proporsi e di fare qualcosa di importante. Le nuove iniziative infatti potrebbero portare a dei risultati davvero molto interessanti. Per il Capricorno questa potrebbe essere una giornata di grande affermazione con delle ottime possibilità di crescita. Il massimo sarebbe avere di fronte una persona stimolante in grado di tirare fuori il meglio da questo segno. Anche se le cose inizialmente sembreranno di difficile comprensione, molto presto arriveranno dei risultati davvero molto interessanti. L’Acquario è pronto a vivere una giornata interessante a fronte di una settimana che lo sarà ancora di più soprattutto nella sua parte conclusiva. E’ un momento in cui si dovranno assolutamente sfruttare le occasioni che capiteranno sulla strada.

AMORE – Ecco il resoconto dell‘amore per l‘oroscopo di Paolo Fox di oggi 25 febbraio 2020: Venere è molto attiva per il segno dell’Ariete e invita a fare cose interessanti e di certo a non rimanere soli. Potrebbero presto esserci degli incontri interessanti con delle emozioni che sembrano ormai essere alle porte. Chi invece dovrà aspettare un po’ per gioire è il segno dei Gemelli. Questi è alle prese con una situazione un po’ ambigua, ma Venere arriverà nel segno in estate e potrebbe regalare delle emozioni molto interessanti. Nonostante il momento non facile il Cancro, colpito da numerose opposizioni, si potrebbe trovare a superare una crisi di coppia dopo un momento non facilissimo. Saturno in opposizione per il Leone può essere anche una buona notizia, perché il pianeta aiuta a capire se si ha vicino una persona sbagliata e di conseguenza ad allontanarla. I Pesci non hanno più Giove opposto e proprio grazie a questo guadagnano un bello scatto in vista di un’estate che potrebbe davvero essere piena di soddisfazioni.

LAVORO – Ora parliamo del lavoro, sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete vive uno stato di agitazione che può portare a compiere anche degli errori di valutazione, forse è il caso di gestire la cosa con maggiore pazienza. La Vergine vivrà una settimana un po’ sottotono, nonostante questi mesi stiano regalando delle grandi opportunità. Anche in un anno favorito come questo c’è la possibilità che sia necessario riposarsi per evitare di ritrovarsi a vivere ulteriori complicazioni. Il Toro si deve trovare a sistemare la sua vita secondo parametri differenti. Certo è che i conti in rosso di questo periodo potrebbero anche portare a compiere dei passi falsi difficili e che rendono tutto poco gestibile. Il Capricorno vive delle giornate di grande affermazione che possono portare a un successo personale in campo professionale. Nonostante questo rimane importante per prendere al meglio queste occasioni rimanere con i piedi ben saldi a terra ed evitare di montarsi la testa anche in caso di successo.



