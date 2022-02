Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2022/ Gemelli, Ariete e Toro: che giornata sarà

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox ci regalano nuove indicazioni per la giornata di oggi, venerdì 25 febbraio 2022. In questo caso tocca ai nati sotto i segni di Gemelli, Ariete e Toro: che giornata sarà? Lo ha spiegato nelle comunicazioni su Radio Latte e Miele…

Gemelli e Ariete, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox del 25 febbraio 2022

Apriamo le danze con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli. Se avete discusso vuol dire che siete vitali, che vi volete ribellare finalmente a qualche problema che avete dovuto affrontare non volendo. Tutte le volte che avete dovuto fare ciò, avete pensato che è impossibile farcela, ma non dovete pensare questo. Ogni tanto Giove vi mette alla prova, ma Saturno è più forte ed è dalla vostra. Buon senso pratico, v’incoraggia.

Passiamo alle previsioni per l’Ariete. Siete positivi e in rinascita, però sabato e domenica saranno delle giornate nervose, perché sarete al centro delle polemiche o con persone che non digerite. Questo con la vostra proverbiale imprevedibilità può scatenare fastidi. Anche i rapporti familiari hanno bisogno di essere affrontati con coraggio. Se c’è qualcosa da chiarire, la raccomandazione dell’astrologo è di parlarne subito.

L’oroscopo Paolo Fox: Toro, tutto su lavoro e amore

Ora concludiamo con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per il Toro. Puntare sul weekend perché venerdì parte con sonnolenza e fiacca, voi avete bisogno di verità, anche se spesso fa soffrire. Questo inizio settimana avete voluto vedere chiaro in una questione di lavoro o personale. Ci sono anche questioni banali tipo qualcuno che deve discutere per soldi che ha dato e non sono stati restituiti. Accade qualcosa di strano, ma potete tornare protagonisti tra sabato e domenica.

