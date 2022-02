Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2022/ Le stelle per Pesci, Acquario e Capricorno

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, venerdì 25 febbraio 2022? Il noto e amato astrologo le ha fornite sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo spazio allora ci soffermeremo sulle indicazioni che riguardano i segni Pesci, Acquario e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Pesci e Acquario

Questo venerdì è interessante per i Pesci, ma stavolta deve stare fermo un giro per l’Oroscopo Paolo Fox. Giovedì e venerdì sembrano giornate sotto tono, ma ieri è stata una giornata strana, oggi confuso e stranamente influenzabile, ma sabato e domenica grande recupero. Usa il tuo istinto che ti guiderà verso la persona giusta e ricorda che l’amore tra sabato e domenica può regalare qualcosa di più, anche per chi ha vissuto una crisi. Pensa soprattutto a te stesso, oggi così così, ma domani va meglio.

Cosa accadrà agli Acquario secondo l’Oroscopo Paolo Fox? Questo weekend parla di sentimenti, marzo è bello, cerca di conoscere gente se sei single, questo stato coinvolge anche l’amore. Bisogna dare modo al proprio cuore di approfondire un legame e per nuove avventure è il momento giusto. Chi è in coppia da tempo può ripristinare il rapporto e in casi eccezionali addirittura di guardarsi intorno.

Capricorno, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox descrive un Capricorno pensieroso, anche se Venere, Marte e Giove aiutano. In questo momento ti farebbe bene parlare. Se c’è un amico a cui tieni e a cui vuoi confidare un piccolo segreto, cerca di vedere il lato positivo del rapporto. Hai questa Venere importante e molto presto dovrai fare una scelta di lavoro, a meno che non sia il destino a fare un cambiamento che non ti saresti aspettato.

