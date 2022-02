Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2022/ Tutto su Vergine, Leone e Cancro

Vergine, Leone e Cancro, se siete pronti a scoprire le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox relative alla giornata di oggi, venerdì 25 febbraio 2022, allora non dovete fare altro che dare uno sguardo alle indicazioni che ha fornito tramite le frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine e Leone, le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Questo weekend parte sbandato per i nati sotto il segno della Vergine, ma poi finisce bene, perché avrete una novità secondo l’oroscopo Paolo Fox. Periodo adatto per impostare cose nuove. Oggi forse c’è qualche disturbo, che potrebbe rendervi collerici. Sabato e domenica c’è di più, in questo momento non manca la dolcezza.

Se c’è un problema il Leone lo vuole superare. Avete fatto delle cose inutili, vi siete messi in gioco in situazioni banali? Chi ha una bella storia non deve fare nulla, magari stare più in casa e pensare di meno al lavoro. Chi ha una storia zoppicante, deve stare attento perché è agitato. Avete tante cose per la testa, ma potreste mandare a quel paese qualcuno, quindi presentatevi innamorati e marzo sarà un mese che chiederà giustizia.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro

Completiamo il quadro delle previsioni con il Cancro. Con Venere e Marte in opposizione hanno una visione del futuro migliore, quindi pian piano si risolve qualcosa. In casi eccezionali potreste dire stop a una collaborazione, se non l’avete ancora fatto in autunno. Molte cose sono cambiate, forse non come avresti voluto voi, ma è importante capire che c’è un’evoluzione. Non lasciatevi travolgere dagli eventi, ma cercate di comandarli e anche il mutamento fissa la stella del futuro che lavora per te.

